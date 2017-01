Tweede gestolen pup 'Frodo' zorgboerderij teruggevonden: twee arrestaties, zoektocht gaat verder

BAARLE-NASSAU - Er is opnieuw een gestolen puppy van zorgboerderij De Mekkerbek in Baarle-Nassau teruggevonden. Ook deze pup, genaamd Frodo, is gevonden in de Bredase wijk Tuinzigt, meldt een politiewoordvoerder aan BN DeStem.

In dezelfde wijk werd zondagavond al een van de vier gestolen hondjes aangetroffen.

Twee verdachten zijn maandag opgepakt op verdenking van heling. Over de identiteit van de verdachten doet de politie vooralsnog geen mededelingen. "De tweede puppy is in elk geval vlakbij de eerste pup gevonden."

'Het is bizar'

"Dit is natuurlijk geweldig nieuws", zegt Rachel van Beek, eigenaar van de boerderij. "Het is bizar dat ze waarschijnlijk dus daar allemaal in die wijk zitten. Woont daar misschien de verkoper? Wie zal het zeggen. Wij hebben goede hoop dat we de andere twee vandaag nog terugkrijgen."

'Nooit verwacht'

De blijdschap en opluchting is maandag voelbaar op de zorgboerderij in Baarle-Nassau. Vier dagen na de brutale diefstal zijn nu twee hondjes in goede gezondheid teruggekeerd op de boerderij, met dank aan de politie.

“Ik ben echt superblij”, zegt Kai (9) terwijl hij ‘Bikkel’ een stevige knuffel geeft. “Dat hij hier nog terug zou komen had ik nooit verwacht. Ik dacht dat hij en de andere puppy’s allang in het buitenland zaten.”

Aangifte

De 26-jarige eigenaar van De Mekkerbek deed donderdag aangifte van diefstal van vier nog niet gechipte chocobruine Old English Bulldog pups. Deze hondjes leveren bij verkoop tussen de 2000 en 3000 euro op. De hondjes zaten bij de moederhond in een afgesloten garage achter de woning bij de boerderij.

Op dat moment waren ze amper zeven weken oud. Pas na tien weken mogen ze het nest verlaten.

Tip

Afgelopen weekend kwam er bij de politie een tip binnen. Die tip bracht de recherche op een mogelijke verblijfplaats van de hondjes. Agenten betraden een woning in de wijk Tuinzigt waar een van de gestolen puppy’s werd aangetroffen.

Rachel van Beek, de eigenaar van de boerderij, heeft zondagavond het hondje geïdentificeerd. De pup heeft bepaalde kenmerken zoals een bruine vlek op het witte linkeroor en een bepaalde aftekening op de kop waardoor zij dit met zekerheid kon verklaren. Het beestje zag er volgens haar naar omstandigheden goed uit.

Miljoenenbereik

De brutale diefstal van de puppy's domineerde de afgelopen dagen het nieuws. Het Facebookbericht van De Mekkerbek werd meer dan 100.000 keer gedeeld en had een miljoenenbereik. “Het is echt geweldig dat heel Nederland mee zoekt. We roepen iedereen op om dat te blijven doen. Niemand begrijpt waarom er mensen zijn die dit doen: op een zorgboerderij stelen, over de rug van de kinderen.”

