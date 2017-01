article

BREDA/ROTTERDAM - In de streng beveiligde rechtbank van Rotterdam staat Terry C. uit Breda terecht voor een dodelijke schietpartij in Dordrecht. Onze verslaggever is aanwezig in de rechtbank en doet live verslag. Lees zijn tweets onder dit bericht.

Terry C. uit Breda over doodschieten Brian Cumma: ‘Ik had geen keus, het was hij of ik’ [LIVE]

