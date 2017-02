'Spookrijders spelen met mensenlevens na ongeval A27'

NIEUWENDIJK - Massaal negeerden ze de rode kruizen. Sommigen deden zelfs aan spookrijden. Vrachtwagenchauffeur Edwin van de Ouweland moet er nog steeds van bijkomen. Volgens hem speelden weggebruikers op de A27 bij Nieuwendijk zaterdag met mensenlevens. “Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Dit was te absurd voor woorden. Die achterlijke idioten weten niet waar ze mee bezig zijn.”

Van den Ouweland rijdt zaterdagochtend over de A27, richting Utrecht. Hij moet laden en lossen. Hij kan rustig doorrijden, tot afslag Keizersveer. De borden beginnen te knipperen, er verschijnen rode kruizen boven de snelweg. Verderop is een ernstig ongeluk gebeurd.

“Op dat moment rijden er drie auto’s voor mij. Twee gaan er keurig bij Hank af, maar de ander negeert gewoon de rode kruizen en rijdt rechtdoor alsof er niets aan de hand is. Echt een totale idioot.”

'Je weet niet wat je ziet'

Geïrriteerd rijdt Van den Ouweland door en komt op een kruispunt terecht. Hij heeft goed zicht over de snelweg en ziet tientallen auto’s met behoorlijke snelheid over de weg razen. “Mooi, dacht ik. De weg is weer vrijgegeven.” Maar wat schept zijn verbazing: tijdens het invoegen ziet de trucker twee rode kruizen boven de linkerbaan staan. Met andere woorden: de weggebruikers die hij ziet rijden trekken zich helemaal niets aan van de verkeersadviezen.

Vanaf dat moment valt Van den Ouweland van de ene verbazing in de ander. “Je weet niet wat je ziet op zo’n moment. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Die rode kruizen staan er toch niet voor niets? Er staan daar hulpverleners en wegwerkers op de weg, met gezinnen. Dit kan toch niet, jongens? Ik heb echt geen goed woord over voor die randdebielen.”

'Ze verdienen een bekeuring'

Van den Ouweland aarzelt niet en schakelt de politie in. “Die zouden wel maatregelen nemen, maar toen waren die gekken natuurlijk allang gevlogen. Heel vervelend, want dit soort gasten verdient een hele dikke bekeuring. Je speelt met mensenlevens op deze manier. Dit moet maar eens goed onder de aandacht komen, want je hoort steeds vaker dat rode kruizen gewoon maar genegeerd worden. Moet dit de nieuwe standaard worden?”

In de verte ziet Van den Ouweland opnieuw iets vreemds gebeuren. “Ik zie opeens een taxi en een busje tegen het verkeer inrijden, zonder begeleiding van de politie of Rijkswaterstaat. Ze proberen de file te mijden, maar je gaat toch niet op eigen houtje draaien op een snelweg? Levensgevaarlijk. Echt levensgevaarlijk, ik ben er nog steeds een beetje pissig over.”

Spookrijders

De VerkeersInformatieDienst waarschuwde via sociale media dat er spookrijders actief waren na het ongeluk op de A27. Over het massaal negeren van de rode kruizen hebben de verkeersdiensten of de politie niets losgelaten.