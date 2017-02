article

HEERLE - Door een ongeluk was de A58 van Bergen op Zoom naar Breda maandagochtend enige tijd deels afgesloten. Meerdere voertuigen kwamen ter hoogte van Heerle met elkaar in botsing. Volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) was er nog één rijstrook open.

Ongeluk met meerdere voertuigen op A58 bij Heerle

