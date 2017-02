article

BREDA - De Kinepolis Group, onder meer eigenaar van de bioscoop op Breepark in Breda, herkent zich niet in uitlatingen van FNV Media & Cultuur-bestuurder Paul Smink. Volgens het FNV lapt het bioscoopbedrijf, dat twee vestigingen in Enschede heeft, in de nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling regels uit de cao aan zijn laars.

Kinepolis neemt afstand van uitlatingen FNV: 'Bericht klopt niet'

