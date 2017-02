article

HILVERSUM - Fotograaf Joris Knapen uit Chaam heeft de Zilveren Camera gewonnen in de categorie Sport Enkel Beeld. Fotograaf Ramon Mangold won in de categorie personen in het nieuws met zijn serie over bisschop Gerard de Korte van het bisdom Den Bosch.

Fotografen Ramon Mangold en Joris Knapen winnen Zilveren Camera

