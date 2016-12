Een gewonde bij overval aan Duindoornstraat in Breda

BREDA - Er is woensdagochtend een overval gepleegd op een woning aan de Duindoornstraat in Breda. Een man is met messteken naar het ziekenhuis gebracht.

De overval is gepleegd in een flat op de eerste verdieping. Er was veel politie en een ambulance aanwezig.

In de woning is een man aangetroffen met messteken. De man is niet aanspreekbaar en is overgebracht naar het ziekenhuis.

Ondanks de melding van een overval houdt de politie alle opties voorlopig open tot onderzoek meer duidelijkheid heeft gebracht.