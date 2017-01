E19 vanuit Antwerpen richting Breda nog uren dicht na ongeval

Om wat voor stof het precies gaat, is nog onbekend. Maar de brandweer adviseert automobilisten die aan de andere kant van de E19 vanuit Breda richting Antwerpen rijden om uit voorzorg hun ventilatie uit te zetten.

Wie van België naar Nederland wil, kan omrijden via Bergen op Zoom of Eindhoven. Volgens Belgische media maken ook veel mensen gebruik van de secundaire wegen, met files tot gevolg.

Van Antwerpen naar NL rijd je nu best via #A12 (Bergen-op-Zoom). Vermijd de #E19 (Breda) want die is volledig DICHT in Loenhout na ongeval.