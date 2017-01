E19 vanuit Antwerpen richting Breda dicht vanwege ongeluk met drie vrachtwagens

LOENHOUT - Drie vrachtwagens zijn vrijdagmiddag op elkaar gereden, even voorbij Loenhout. Uit een van de voertuigen lekt een nog onbekende vloeistof. De E19 is hierom volledig afgesloten.

Het verkeer moet de snelweg verlaten in Loenhout om er via de lokale calamiteitenroute C in Meer weer op te rijden, net voor de Nederlandse grens. Echter wordt daar een grote drukte verwacht. Over een langere afstand kan je bter omrijden via de A12 richting Bergen op Zoom.

De politie waarschuwt nadrukkelijk om “de pechstrook vrij te houden voor de aanrijdende hulpdiensten”. Het Vlaams Verkeerscentrum meldt dat de plaatselijke hinder nog lang zal duren. Ze vragen autobestuurders ook “om de ventilatie in de wagen af te zetten voor wie uit Nederland komt”.