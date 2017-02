Bredase raadt geluid bij Qmusic en wint 37.800 euro

BREDA - De 24-jarige Josine Bom uit Breda begint de week wel heel erg goed. De vrouw raadde maandagmorgen het geluid bij Qmusic. Ze wint hiermee 37.000 euro belastingvrij.

Haar juiste antwoord was "Een gaatje prikken in een magnetronmaaltijd". Het geluid stond sinds 2 januari online. In 26 dagen zijn er 353 verkeerde antwoorden voorbijgekomen.

De tip die vorige week donderdag in de ochtendshow bij Mattie & Wietze werd gegeven, een cactus, was voor Josine de bevestiging van wat ze al dacht. ,,Dankzij de tip was ik vrij zeker van mijn zaak, aldus de winnares'. Q-dj Joep Roelofsen is benieuwd wat ze met het bedrag gaat doen. ,,Ik ga vooral eerst iets leuks doen en daarna mijn studieschuld ermee afbetalen!'.