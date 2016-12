Bestuurder raakt gewond bij botsing tegen boom in Breda

BREDA - Een man is dinsdagavond rond zeven uur gewond geraakt toen hij tegen een boom reed op de Groenedijk in Breda-Noord.

Bij het ongeval waren geen andere auto's betrokken, het is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. In eerste instantie hebben omstanders zich over de man ontfermd. De bestuurder was bij kennis en is door medisch personeel naar de ambulance gebracht. Vervolgens is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht.