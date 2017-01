Breda Live breidt uit naar twee festivaldagen

BREDA - Breda Live breidt uit en gaat dit jaar twee dagen duren. Deze negende editie wordt ook de vrijdag erbij getrokken en vindt het festival plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 juli. Een serieuze uitbreiding.

"Dit hebben we altijd als ambitie gehad”, stellen Farah Florijn en Dirk Malschaert van evenementenbureau Volver. "Twee jaar geleden verkochten we binnen drie dagen alle 18.000 kaarten. Vorig jaar was ditzelfde aantal verkocht binnen slechts drie uur. Hieraan zagen we dat we er klaar voor waren om deze stap te nemen. Het evenement blijft nog altijd groeien”, aldus Florijn.

Dit jaar komen er 30.000 kaarten op de markt. Dus 15.000 kaarten per dag. ,,We hebben ervoor gekozen om 3.000 kaarten per dag minder te doen. Bezoekers gaven het laatste jaar aan dat ze het evenement als té druk ervaren en willen ‘meer bewegingsruimte’. We proberen bezoekers met deze verlaging tegemoet te komen, want de beleving van het feest is cruciaal. Maar het evenement gaat twee dagen in beslag nemen, en daardoor is het alsnog bijna een verdubbeling van het totaal aantal tickets”, legt Florijn uit.

Voor beide dagen wordt een apart programma samengesteld. Zo kunnen mensen het evenement twee dagen achtereen bezoeken, zonder dezelfde acts te zien. De bekende mix van het concept Breda Live is hierbij aangehouden. Hierdoor is er iedere dag onder meer een grote dj, Nederlandstalige act, opkomende act, rock-act. "Voor iedereen wat wils. Dat is ook de kracht van dit evenement”, verklaart Malschaert.

Dit jaar wordt de indeling van het terrein ook aangepast. Rondom de skybox in het midden van het Chasséveld komen de eettentjes te staan. ,,Hierdoor zijn ze makkelijker te bereiken voor al het publiek. Het aantal horecazaken is ook groter geworden. Voorheen gebruikten we alleen Events Catering Bevers uit België. Dit jaar hebben we ervoor gekozen ook lokale horeca een podium te bieden. Dit zorgt voor een divers aanbod en meer herkenbare tentjes voor onze bezoekers. Het Bredase bedrijf Hupsaté heeft al bevestigd.”

De ticketverkoop begint zaterdag 4 februari om 09.00 uur. Dagkaarten zijn 22,50 en weekendkaarten 42,50 per stuk. Ze zijn te verkrijgen via bredalive.nl en de VVV in Breda. Voor BN DeStem Club abonnees wordt komende dinsdag een speciale actie gelanceerd.