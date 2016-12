'Breda liet kansen liggen rond Serious Request'



Fotograaf Ralph van Wolffelaar

BREDA - Breda heeft Tijdens Serious Request kansen laten liggen om zichzelf op de kaart te zetten. De afgelopen week en ook nu met Winterland is de binnenstad prachtig versierd, het is druk, maar Breda had zich volgens Emiel Kuijpers en Roel Stavorinus meer kunnen profileren tijdens de inzamelingsactie Serious Request van radiozender 3FM.

Kuijpers en Stavorinus wonen beiden in Breda en zijn gespecialiseerd op het gebied van citymarketing en communicatie. Beiden werkten voor verschillende gemeenten rondom beide disciplines.



Kuijpers: "Het is slim om Serious Request te koppelen aan nevenaciviteiten zoals Winterland. Winterland is professioneel opgezet en wordt goed onder de aandacht gebracht. Serious Request bracht veel jeugd naar de binnenstad."



Maar de citymarketeer van Dietz Communicatie in Utrecht mist de link met het plan dat de gemeente Breda eerder dit jaar lanceerde. De gemeente wil Breda profileren als 'internationale schakelstad'. "Daar heb ik bij Serious Request niets van gezien. Serious Request is een Hollands feestje. Ik zie niet hoe dat past in de internationale ambities."



Stavorinus zag tijdens de benefietactie meer activiteit, creativiteit, gezelligheid, 'maar niet meer dan dat', aldus de Bredanaar. "Vanuit citymarketing zag ik niets interessants. Waarom is het de moeite om naar Breda te komen na Serious Request?"