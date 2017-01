Breda krijgt eerste eigen restaurantweek

BREDA - Twaalf culinaire restaurants in de gemeente Breda hebben samen met de website Smakelijk Breda voor het eerst een eigen Bredase restaurantweek opgezet.

Van 6 tot en met 12 februari serveren de restaurants een 4-gangenmenu voor 35 euro per persoon. Het doel van de restaurantweek is om iedereen kennis te laten maken met een culinaire avond uit bij de betere restaurants in Breda.

"Voor de helft van de deelnemende restaurants in dit de enige restaurantweek waaraan ze deelnemen," zegt Dex Bos van Smakelijk Breda. "Neem bijvoorbeeld Salon de Provence. Dit is één van de beste restaurants in Breda en het doet voor het eerst sinds achttien jaar mee aan een restaurantweek. Daar ben ik trots op”.

De Bredase week onderscheidt zich van andere restaurantweken door het aanbieden van vier gangen (in plaats van drie). "Tussengerechten zijn mijn persoonlijke favoriet. Hierin heeft de chef-kok weinig beperkingen en kan hij zijn volledige creativiteit kwijt", zegt Bos.

De deelnemende restaurants zijn: Binnen Breda, Chocolat, D’n Ouwe Struys, Hemels, Liefdegesticht, MeinesZ, Mirabelle, Ruitersbosch, Salon de Provence, ’t Jagthuijs, Van Ouds en Wolfslaar.



Reserveren kan via www.smakelijkbreda.nl.