BREDA - In het oude Faam-gebouw aan de Liniestraat in Breda begon donderdagochtend rond 09.30 uur een grote brand. Er was veel rookontwikkeling, die naar het noorden van Breda trok. Bewoners moesten ramen en deuren dicht houden en de ventilatie uitzetten. Er is een NL-alert in de omgeving verstuurd. Om 14.28 uur meldde de Veiligheidsregio dat het sein brand meester is gegeven. Het nablussen heeft ook nog uren geduurd en ging gepaard met veel rook. [View the story "Grote brand oude Faam-fabriek in Breda" on Storify]

Brand Faam-gebouw Breda: brandweer klaar met nablussen (video)

