Bioscoop Chassé Cinema Breda voert 'Onbeperkt-abonnement' in

BREDA - Bioscoop Chassé Cinema in Breda heeft een week geleden stilletjes een Onbeperkt-abonnement ingevoerd. Voor 18 euro per maand kunnen bezoekers onbeperkt films kijken.

,,We wilden het voorzichtig lanceren. Eerst eens kijken wat de effecten zijn, maar het is blijkbaar snel bekend geworden", zegt adjunct-directeur Geesje Prins van het Chassé Theater. Andere filmzalen zoals Pathé beschikken al over een 'Unlimited'-abonnement.

Prins: ,,Onbeperkt films kijken wordt steeds populairder. We hebben in het theater een Onbeperkt Kleine Zaal Abonnement. Dat is heel succesvol. Nu voeren we dat ook bij Chassé Cinema in. Bezoekers met een abonnement kunnen bijna alle films bekijken."

Volgens Prins zorgt het abonnement voor meer bezoekers. Prins: ,,We zien bij het theaterabonnement dat mensen vaker voorstellingen bezoeken. Het werkt drempelverlagend. Vooral kleine producties trekken meer publiek. Op dat effect hopen we ook bij de films."

Het Filmcafe in Oosterhout heeft geen Onbeperkt-abonnement, maar een Filmcafépas. Met een pasje van 25 euro per jaar krijg je twee euro korting op iedere film.