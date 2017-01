Belinda en José uit Breda shinen in tv-serie: ‘We beginnen een dag van te voren al met ontharen’

BREDA – Als Breda Kielegat wordt, zijn Pascal (40) en Peter (50) opeens wereldberoemd. Waarschijnlijk ken je ze alleen beter als carnavalsduo Belinda en José. De ‘dames’ zijn zo populair, dat LINDA.tv een online tv-serie aan ze gewijd heeft. In de laatste aflevering gaan de mannen op glitterjurkenjacht.

“We worden wel vaak vreemd aangekeken als we een winkel binnenstappen. Mannen die een glitterjurk willen?”, vertelt Peter (beter bekend als Belinda) in de aflevering. “Maar als we uitleggen waar het voor is, vinden de verkopers het meestal wel leuk.” Belinda en José kunnen namelijk natuurlijk niet in een joggingbroek en slobbertrui het podium betreden.

Begonnen als grap

Belinda en José draaien al even mee in het carnavalscircuit. “Tien jaar geleden is het begonnen als grapje toen we meededen aan een missverkiezing”, vertelt Peter. “Maar toen hadden we opeens prijs met onze playback-act. We werden derde en dachten: dat kunnen we volgend jaar beter.”

Inmiddels zijn de 'dames' flink wat carnavalshits en –optredens verder en hebben ze een hele routine om naar Belinda en José te transformeren. “Maar travestie vind ik geen leuk woord. We zijn gewoon Belinda en José. We zijn artiesten', aldus Peter.

Op glitterpumps door de Barones

Alhoewel Peter en Pascal allebei een makkelijke maat hebben (‘We zijn niet zo dik’), gaat het leven van Belinda en José niet altijd over rozen. “O nee!”, roept Pascal uit tijdens het passen van glitterpumps. “M’n rechtervoet gleed er zo in, maar mijn links is mijn moeilijke voetje. Het lukt niet.”

Peter krijgt het glitterende muiltje wel aan. “Het doet wel pijn, maar het zou kunnen”, zegt hij. “Doe anders even een rondje door de Barones”, stelt Pascal voor.

Dag van te voren ontharen

Om echt tot Belinda en José omgetoverd te worden, is wel wat tijd nodig. “Het is een heel ritueel”, vertelt Pacal. “We moeten helemaal onthaard worden, maar dat doen we een dag van te voren, anders zijn we helemaal lang bezig.”

“En dan met de bouwlamp op tafel aan de make-up, voor een beetje goed licht”, voegt Peter toe. LINDA.tv volgt de heren de komende tijd in de ‘Grote Belinda en José Show’. In de volgende aflevering is te zien hoe ze een carnavalshit schrijven.