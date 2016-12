article

BREDA - ,,BEDANKT!'' en: ,,GE-WEL-DIG!!'' Met een hartje. Dat is de eerste reactie van dj's Domien Verschuuren en Frank van der Lende op Twitter, nadat het eindbedrag van Serious Request 2016 bekend was gemaakt. Zij plaatsen in de tweets een foto van henzelf, terwijl ze juichend een cheque tonen met daarop het eindbedrag van de actie: 8.744.131 euro.

BEDANKT! en GE-WEL-DIG! hartje

