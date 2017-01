article

BAVEL - Aan de Gilzeweg in Bavel is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto, een gloednieuwe grijze Audi RS5, uitgebrand. De kentekenplaten waren al van de auto verwijderd.

Gloednieuwe Audi uitgebrand aan Gilzeweg in Bavel

