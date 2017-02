Carnavalswagen Ratdraojers nog onherkenbaar

BAVEL - Diverse wagenbouwers van de Carnavalsoptocht door Baviaonenland hielden zondagmiddag open dag. Verstiert dat de verrassing op het moment suprême, de optocht op zondag 26 februari, niet een beetje? Of zorgt het juist voor extra nieuwsgierigheid?

Die verrassing blijft volgens Rens Huijbregts van De Ratdraojers nog geheel intact. ,,De wagen is voor 80 procent af, maar eerlijk: zie jij al wat het wordt?" In de boerenschuur aan de Bolbergseweg staat een flink gevaarte van papier-maché en kippengaas, maar de aangebrachte vormen verschaffen nog geen duidelijkheid. ,,We hebben gisterenavond een enorme stap voorwaarts gezet, zijn tot half 3 vannacht bezig geweest. De vormen die je al wél ziet, waren gisterenmiddag nóg onduidelijker."

De negen man van De Ratdraojers zijn in oktober begonnen met hun wagen en werken er zo'n drie tot vier avonden per week aan. Het thema waarmee De Ratdraojers werken is 'Tis wa ge wild'; de wagen bestaat voornamelijk uit wilde dieren. ,,Dat was ons basisidee, maar we beginnen zomaar en zien wel waar het schip strandt. Eerst was het de bedoeling dat er een groot nijlpaard op zou komen, dat is nu een enorme slang geworden." De laatste loodjes wegen het zwaarst en dus wordt er nu nog harder gewerkt.

,,Een open dag is hartstikke leuk. De wagenbouwers krijgen toch iets meer eer van hun werk dan alleen tijdens de optocht. Hier toont men interesse in het bouwproces en bovendien zien de mensen een onaffe wagen, wat toch interessant kan zijn", denkt Roovers.