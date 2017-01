Oproep aan ontvoerder pups: 'Breng ze alsjeblieft terug' (video)

BAARLE-NASSAU - In een laatste poging om de hondjes veilig en wel terug te krijgen richten de begeleiders van zorgboerderij De Mekkerbek zich nu tot de daders. Isabel en Danique doen in gesprek met deze krant een duidelijke oproep. “Breng de hondjes alsjeblieft bij ons terug. Jullie hebben geen idee hoeveel impact dit heeft op de kinderen die hier verblijven.”

De blijdschap en opluchting is maandag voelbaar op de zorgboerderij in Baarle-Nassau. Vier dagen na de brutale diefstal is één van de hondjes in goede gezondheid teruggekeerd op de boerderij, met dank aan de politie.

“Ik ben echt superblij”, zegt Kai (9) terwijl hij ‘Bikkel’ een stevige knuffel geeft. “Dat hij hier nog terug zou komen had ik nooit verwacht. Ik dacht dat hij en de andere puppy’s allang in Marokko zaten.”

'Heel onrustig'

Alsof hem helemaal niets is overkomen, loopt Bikkel kwispelend en ondeugend over het terrein. Zijn moeder Buddha laat hij geen seconde met rust. “Buddha was dagenlang heel erg onrustig”, zegt Isabel. “Ze liep de hele dag nerveus rond, alsof ze op zoek was naar haar kindjes. Nu is ze weer helemaal zichzelf.”

De honden maken een belangrijk onderdeel uit van het dagritme van de kinderen. Wel was het sowieso de bedoeling dat ze het nest zouden verlaten. Vlak voor de diefstal stonden ze al op Marktplaats.

Dat maakt het verdriet bij de kinderen er echter niet minder om, zegt Danique. “De kinderen zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de opvoeding van de hondjes. Je ziet ze helemaal opleven als ze de honden uitlaten of eten geven.”

'Niet normaal dat mensen dit doen'

“Ik vind het heel fijn dat hij weer terug is”, zegt Bas, die net als de meeste kinderen een autistische stoornis heeft. “Het is niet normaal dat mensen dit doen. Kijk nou eens hoe schattig dit beestje is! Bikkel verdient dit niet, hij verdient een goed thuis. Ik hoop dat de boeven het fatsoen hebben om ze snel weer terug te brengen. Alle kinderen op de zorgboerderij zijn er voortdurend mee bezig.”

De diefstal van de honden domineerde de afgelopen dagen het nieuws. Het Facebookbericht van De Mekkerbek werd meer dan 100.000 keer gedeeld en had een miljoenenbereik. “Het is echt geweldig dat heel Nederland mee zoekt. We roepen iedereen op om dat te blijven doen. Niemand begrijpt waarom er mensen zijn die dit doen: op een zorgboerderij stelen, over de rug van de kinderen.”