article

1.6866220

BAARLE-NASSAU/BREDA - Blijdschap en opluchting bij de kinderen van zorgboerderij De Mekkerbek in Baarle-Nassau: één van de vier gestolen pups is zondagavond in goede gezondheid aangetroffen. Vandaag wordt hondje ‘Bikkel’ herenigd met zo’n twintig autistische kinderen. De piepjonge Old English Bulldog maakt het naar omstandigheden goed. “Hij is heel levendig, echt boven verwachting", zegt Rachel van Beek tegen deze krant.

'Je bent er weer!' Emotionele hereniging kinderen en teruggevonden puppy (video)

BAARLE-NASSAU/BREDA - Blijdschap en opluchting bij de kinderen van zorgboerderij De Mekkerbek in Baarle-Nassau: één van de vier gestolen pups is zondagavond in goede gezondheid aangetroffen. Vandaag wordt hondje ‘Bikkel’ herenigd met zo’n twintig autistische kinderen. De piepjonge Old English Bulldog maakt het naar omstandigheden goed. “Hij is heel levendig, echt boven verwachting", zegt Rachel van Beek tegen deze krant.

http://www.bndestem.nl/regio/breda/baarle-nassau/je-bent-er-weer-emotionele-hereniging-kinderen-en-teruggevonden-puppy-video-1.6866220

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6866726.1485775586!image/image-6866726.jpg

Baarle-Nassau,Breda

Baarle-Nassau