In één klap zijn autistische kids hun 'zorgpuppy’s' kwijt: ‘Het waren hun kindjes'

BAARLE-NASSAU - Onder de tientallen kinderen van zorgboerderij De Mekkerbek in Baarle-Nassau heerst nog altijd ongeloof en verdriet. De vier puppy’s die woensdagnacht gestolen werden maakten een belangrijk onderdeel uit van de begeleiding van de autistische kinderen, zegt oprichtster Rachel van Beek tegen deze krant. “De kinderen zagen de hondjes een beetje als hun eigen kinderen. In één klap zijn ze hun maatjes kwijt. Dat heeft zeker invloed op hun dagritme.”

Steeds vaker worden honden als hulpdieren gebruikt in het onderwijs en in de zorg. Vooral voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een psychische stoornis kan een hulphond het verschil maken. “Het fijne aan honden, is dat ze geen dubbele agenda hebben”, zegt Hans Maathuis, voorzitter van Animal Assisted Interventions in Sprundel.

Vriendschap en kracht

“Als kwetsbare mensen aandacht en liefde van dieren krijgen, gaan zij vaak zichtbaar vooruit. Kinderen genieten volop van de vriendschap en de bijzondere kracht die dieren hen te bieden hebben. Als zij dan in één ruk hun beste maatjes kwijtraken, op een plek waar ze zich veilig en vertrouwd voelen, dan is dat absoluut een klap voor ze.”

De autistische kinderen van De Mekkerbek waren voor een deel verantwoordelijk voor de opvoeding van de Old English Bulldog puppy's. “Dat is goed voor hun ontwikkeling, want hierdoor krijgen ze het gevoel dat er niet alleen maar voor hen gezorgd moet worden. Op die manier voelen ze zich zelfstandig en verantwoordelijk en dat is natuurlijk ontzettend belangrijk.”

'Mijn lievelingshondjes zijn weg'

Sinds de brutale diefstal van woensdagnacht vloeien de tranen rijkelijk op de zorgboerderij. “Mijn lievelingshondjes zijn weg”, roept een kind. “Die stomme boeven”, baalt een ander. Begeleider Rachel vreest dat ze de honden nooit meer terug zal zien. “Dat kunnen we denk ik wel op onze buik schrijven. Ik vermoed dat ze al over de grens zijn, deze soort is erg populair in bijvoorbeeld Duitsland”, legt ze uit.

Donderdagochtend kwam de diefstal aan het licht. "Normaal slaapt de moeder bij de pups, maar omdat ze gisteravond een beetje tegendraads was, liet ik haar binnen slapen. De pups hadden nog pap staan, dus qua eten kwam het wel goed. Vanmorgen stond het hok open. De kinderen hebben nog in de tuin gezocht, maar ook daar waren ze niet. Hier komen veel autistische kinderen en zij zijn nu helemaal van slag”, zei Rachel gisteren.

Het gaat om vier bijzondere puppy's. Ze worden verkocht voor circa 2.500 tot 3.500 euro per stuk. Een beloning van 1500 euro is uitgeloofd voor de gouden tip.