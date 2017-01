article

BAARLE-NASSAU - De politie heeft woensdagochtend bij een snelheidscontrole in Baarle-Nassau de rijbewijzen ingevorderd van twee weggebruikers. Een bestuurster, een 55-jarige vrouw, van wie het rijbewijs was afgepakt werd even later weer betrapt achter het stuur. Dat meldt het Team Verkeer van de politie op Twitter.

Hardrijdster (55) die rijbewijs moest inleveren even later betrapt op rijden zonder rijbewijs

