'Eigenaar loods megadrugslab Baarle-Nassau is erin geluisd'

BAARLE-NASSAU - Achter het megadrugslab dat vorige week donderdag is ontdekt in Baarle-Nassau, moet een grote criminele organisatie zitten met professionele laboranten. Dat vermoedt advocaat Mark Broere van de enige verdachte die de politie tot nog toe heeft aangehouden. Zijn cliënt, de 42-jarige vleeskalverhouder Wilco de F. , is eigenaar van het schuurtje waarin de drugsfabriek zat. De man ontkent elke betrokkenheid. ,,Hij is er ingeluisd'', zegt zijn raadsman.

De rechter-commissaris heeft de veehouder na een paar dagen begin deze week uit de cel gelaten om zijn bedrijf te kunnen laten doordraaien. Ook de slechte gezondheid van de veehouder en -handelaar speelde een rol bij de beslissing. Het Openbaar Ministerie wilde De F. vasthouden maar gaat niet in beroep tegen de schorsing. Het benadrukt dat hij verdacht blijft.

Advocaat Broere snapt dat politie en OM zijn cliënt als verdachte hebben aangemerkt: ,,Hij is immers eigenaar, maar uit het onderzoek zal blijken dat hij er niets mee te maken heeft. De man heeft een blanco strafblad, een florerend familiebedrijf dat hij van zijn vader heeft overgenomen, een goed huwelijk en drie kinderen. Hij heeft geen enkel motief. Zo iemand gaat toch geen levensgevaarlijk drugslab beginnen bijna naast de woning van zijn gezin! Hij heeft er niet eens de technische kennis voor.'' Broere zegt dat de politie bij huiszoeking in de woning van zijn cliënt - voor zover hij weet - geen belastend bewijs heeft gevonden: ,,Hij heeft de meeste spullen al weer terug.''

Alleenstaande vader

De veehouder heeft het terrein met het schuurtje en leegstaand woonhuis enkele jaren geleden gekocht. Het perceel aan het Gorpeind grenst nagenoeg aan dat van zijn eigen woning en familiebedrijf. Volgens Broere wilde zijn cliënt het huis mettertijd opknappen zodat zijn alleenstaande vader erin kon gaan wonen.

,,Iemand vroeg vervolgens of hij het schuurtje mocht huren om er meubels in te maken en repareren. Daar heeft hij mee ingestemd, zonder die persoon een huurcontract te laten tekenen. Hij is veel te goed van vertrouwen geweest. Dat was stom, blijkt achteraf.''

Bij de politie heeft De F. verklaard dat hij niet in de gaten had dat er een enorm drugslab werd gehuisvest en dat daar grote hoeveelheid chemicaliën en apparatuur naar binnen zijn gebracht. ,,Dat is niet zo raar. Vanuit zijn woning en bedrijf is er amper zicht op dat gebouwtje. Hij zag bovendien wel eens wagens op de oprit staan met meubels'', zegt zijn raadsman

Riool

Het lab werd vorige week donderdag ontdekt. Waterschap Brabantse Delta merkte dat er in Baarle-Nassau chemisch drugsafval werd geloosd op het riool. Ook waren er één of meerdere meldingen binnengekomen via Meld Misdaad Anoniem over een mogelijk drugslab aan het Gorpeind. Burgers hadden daar een verdachte chemische lucht geroken. Een opsporingsambtenaar die vervolgens poolshoogte ging nemen bij het schuurtje, stuitte op het lab.

Bij de politie-inval was niemand in het lab aanwezig. De vraag is of de recherche het gebouwtje al langer in de gaten hield. Ze probeert dat doorgaans wel te doen om (meer) informatie over verdachten(n) te verzamelen. De gemeente zegt dat meteen tot ontruiming is overgegaan vanwege de grote milieu- en gezondheidsrisico's.

400 miljoen lijntjes

De politie schat op basis van aangetroffen chemicaliën en (lege) zakken van grondstoffen dat er genoeg is geproduceerd voor 4.000 kilo amfetamine, met een straatwaarde van ongeveer 20 miljoen euro en genoeg voor 400 miljoen 'lijntjes'. De vaten met chemicaliën, waaronder 10.000 liter afval, stonden tot aan de nok toe opgestapeld. De politie onderzoekt hoe lang het lab heeft gedraaid.

(West-)Brabant is van oudsher een van de grootste internationale productiecentra van synthetische drugs zoals amfetamine (speed), wat leidt tot talrijke dumpingen en opslagplaatsen van chemisch afval uit die criminele industrie. In 2016 alleen al registreerden de drie ABG-gemeenten (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen) er zes. De gemeentes en daarmee de burgers, draaiden op voor de schoonmaakkosten, in totaal 143.000 euro. Staatsbosbeheer en het waterschap ruimden er ook drie op.

Drugsmisdaad

De drie ABG-burgemeester riepen in april 2016 bewoners in het buitengebied op drugsmisdaad altijd te melden. In december trokken burgers nog aan de bel omdat ze aan de Nijhoven in Baarle-Nassau een chemische lucht roken. Daar vond de gemeente later een mogelijke drugsdump in een mestput.

Tegen deze achtergrond vraagt advocaat Broere zich af of de vervuiling in het riool in Baarle wel afkomstig was uit het schuurtje van zijn cliënt: ,,Wie weet hoeveel drugslab hier nog meer zitten.''