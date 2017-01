article

BAARLE-NASSAU - In een pand aan het Gorpeind in Baarle-Nassau is donderdag een drugslaboratorium gevonden. Er is één persoon aangehouden. Dat meldt de politie.

Drugslaboratorium ontdekt in Baarle-Nassau, 1 persoon aangehouden

