Cor Snijders nieuwe uitbater restaurant Baarle-Hertog, zoektocht naar beeldje Pungelaer

BAARLE-HERTOG/OUD GASTEL - Restaurant 'De Pungelaer' is terug van weggeweest. Tot eind vorig jaar zat 'Juffrouw Tok' nog in het horecapand, maar nu grijpt kersverse uitbater Cor Snijders terug naar de traditie van weleer, 'De Pungelaer'. De zaak ging donderdag open, het énige dat Cor nog zoekt: het Pungelaer-beeldje dat vroeger op het dak stond, zo meldt hij aan de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

"Ik heb 18 jaar een bistro in Oud Gastel uitgebaat, maar daar zag ik nooit zoveel volk op straat. Hier in Baarle komt op een uurtje evenveel volk voorbij als dat ik vroeger op een week zag", lacht Cor. Hij stopte eind 2015 met bistro Ut Pandje in Oud Gastel. Hij was daarvoor kok in restaurant Van der Hooft in Zevenbergen.

Enclavegemeente

Wie bekend is in Baarle-Hertog, is het restaurant ongetwijfeld ooit al gepasseerd of ging er wel eens iets eten. De Pungelaer is gelegen aan de Singel, net voor de S-bocht in het centrum van de enclavegemeente. Het is een gevestigde waarde in het toeristisch centrum van Baarle en precies om die reden koos Cor Snijders ervoor om hier een nieuwe zaak te openen.

Van bij de start wil Snijders deel uitmaken van de toeristische trekpleister die vooral erg populair is omwille van de unieke grenssituatie. Op de voorpagina van zijn menukaart kan je nog eens de uitzonderlijke geschiedenis van de enclaves nalezen en de naam van het restaurant is ook bewust gekozen. Of toch, Cor leerde dat de zaak in het verleden ooit al eens 'De Pungelaer' heette. "Op deze locatie hebben de voorbije jaren verschillende uitbaters gezeten, de laatste was een kippenrestaurant. Ik vond het wel leuk om weer naar de originele naam te gaan", meent Snijders.

Pungelaer

'Een Pungelaer' is één van de meest iconische beelden uit Baarle. Het is letterlijk een smokkelaar die in zijn ééntje met een grote zak smokkelwaar de grens overstak. Door de vreemde grenzenstructuur van Baarle-Nassau was smokkelen hier vroeger een nationale sport. Bijna elke winkel, restaurant of café beschikte in de smokkeljaren wel over een verborgen kast of een vergeten keldergat om smokkelwaar in te verstoppen. Ook in restaurant 'De Pungelaer' zaten ooit dergelijke ruimtes, maar na het openen van de grenzen verdwenen ze weer.

Het énige restant uit vervlogen tijden, was het beeldje... "Vroeger stond er een beeldje van zo'n pungelaer op het dak van dit restaurant", vertelt Cor. "Maar door de jaren heen en verschillende overnames later is het beeldje er plots niet meer. Ik zou het wel graag terughebben, omdat het natuurlijk wel iets betekent voor deze zaak. Wie me het beeldje kan bezorgen, krijgt zeker iets lekkers hier. Als het beeldje niet te voorschijn komt? Wel, dan ga ik misschien op termijn wel iets anders op het dak zetten."

Gastheer

Terwijl hij in spanning wacht op nieuws over het beeldje, opende Cor donderdag zijn zaak. De 53-jarige zakenman begon zijn beroepscarrière als kok en werkte bij verschillende gerenommeerde zaken in Nederland. Als zaakvoerder zal hij niet meer in de potten roeren, maar is hij gastheer en heeft hij de zakelijke leiding.

Cor is dan ook helemaal klaar voor een geweldige start. Het gezellige restaurantje in het centrum van Baarle werkt met een Frans-Nederlandse keuken, al zit er misschien toch ook wel een snufje Belgisch in. "Inderdaad, door de unieke grenssituatie ligt een deel van de zaak op Nederlands grondgebied en een deel, de keuken, in België. Maar dat merk je niet aan onze gerechten, hoor", lacht Cor.