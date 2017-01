Brouwerij 'Dochter van de Korenaar' uit Baarle-Hertog breidt derde keer uit in tien jaar

BAARLE-HERTOG - Over twee weken opent bierbrouwerij 'De Dochter van de Korenaar' op een nieuwe locatie in de Oordeelsestraat in Baarle-Hertog. Bij hun derde uitbreiding in tien jaar tijd brouwen eigenaars Ronald Mengerink en Monique de Baat op een geheel eigen enclave in Nederland. "Dit perceel is België, de buren zitten in Nederland."

"Ik kan beter tegen het sap van de dochter van de korenaar, dan tegen het bloed van de druiventros." Met die gevleugelde woorden van Keizer Karel begroet Ronald Mengerink zijn bezoekers op de website en ook zijn bier werd genoemd naar de uitspraak. Toen Ronald tien jaar geleden in 2007 begon te brouwen in bijberoep, had hij nooit durven dromen van dit succes.

In het begin brouwde hij met een kleine installatie in de Pastoor de Katerstraat van ongeveer 10 hectoliter. In 2014 verhuisde 'De Dochter van de Korenaar' naar de Gierlestraat, waar de capaciteit van de installatie naar 20 hectoliter steeg. Wanneer de nieuwe locatie in de Oordeelsestraat over twee weken opengaat, kan Ronald tot 50 hectoliter per keer produceren. "De vraag is altijd maar blijven stijgen. Ik heb eigenlijk elk jaar tekorten", verklaart Ronald de uitbreiding. "De bedoeling is dat we met deze installatie in anderhalf jaar groeien naar 5.000 hectoliter op jaarbasis. Op termijn wil ik die hoeveelheid verdubbelen naar 10.000 hectoliter."



Echt Belgisch bier

Samen met zijn vrouw Monique is Ronald de afgelopen maanden druk bezig geweest aan de nieuwbouw. De brouwerij aan de Oordeelsestraat ligt als énige op een Belgisch perceel, alle andere bedrijven rondom zijn gevestigd op Nederlands grondgebied. "Toch wel een leuke extra, ik wou echt wel Belgisch bier blijven brouwen", lacht Ronald.

Het nieuwe bedrijfspand is gevestigd in een oude schuur, maar daar is niets meer van te merken. De brouwerij kreeg een brouwruimte, een bottelarij, een rijpingskamer, een magazijn en zelfs een kelder voor de rijping van de bijzondere 'woodfinishes'. "En natuurlijk komt er ook een proeflokaal waar bezoekers onze bieren niet alleen kunnen proeven. Ze kunnen zien hoe het brouwproces verloopt, op voorwaarde dat ze vooraf een afspraak maken."



'De Dochter van de Korenaar' is inmiddels een begrip in de bierwereld. De brouwerij won al verscheidene prijzen, waaronder de door Zythos uitgereikte consumententrofee. Zythos is een Belgische vereniging van bierliefhebbers. Naast de talrijke specials waarover de enclavebrouwerij beschikt en die wereldwijd fans hebben, werkt Ronald Mengerink aan een nieuwe trend. Smaakvolle bieren met een laag alcoholpercentage zoals zijn Passe-Partout. 3,5 graden, sterk gehopt en met een expressief karakter. Zalig droog is het een lekkere dorstlesser met een duidelijke citrustoets.

"Dat is zowat de nieuwe trend, smaakvolle bieren met een laag alcoholpercentage", knikt Ronald. "Ik heb nog wel wat ideeën. Misschien maak ik in augustus bijvoorbeeld een jubileumbier, omdat we dan tien jaar op de markt zijn. Maar eerst moeten we weer operationeel zijn."

Bezoekdag

De gloednieuwe brouwerij gaat over twee weken open. Op zaterdag 21 januari organiseren Monique en Ronald een opendeurdag van 13.30 tot 19 uur. Dan kunnen bierliefhebbers de nieuwe installatie en locatie van dichtbij bekijken én bier proeven.