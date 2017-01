Baarle: gebruik goed behangplaksel voor verkiezingsborden

BAARLE-NASSAU - Met de Tweede-Kamerverkiezingen op 15 maart in aantocht is het weer tijd voor de verkiezingsborden. De gemeente Baarle-Nassau kondigt als een van de eerste gemeenten aan dat de borden op 15 februari worden geplaatst. En dat er wel strakke spelregels aan vast zitten, bijvoorbeeld over het behangplaksel.

,,Om te voorkomen dat de affiches loslaten van de borden of dat de affiches na de verkiezing niet van de verkiezingsborden verwijderd kunnen worden, moet u behangplaksel van goede kwaliteit gebruiken.'' Behangplaksel dat uit voorraad leverbaar is bij erkende schildersbedrijven, voegt de afdeling Burgerzaken van de gemeente toe richting politieke groeperingen die deelnemen aan de verkiezing voor de leden van de Tweede Kamer.

,,Maakt u zich schuldig aan illegaal plakken of ontstaat door uw toedoen schade aan de aanplakborden door gebruik van andere hechtmiddelen (punaises, lijm, e.d.), dan zullen de kosten voor het herstel bij u in rekening worden gebracht. Als wij vinden dat een affiche op één of andere wijze in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden dan hebben wij het recht dit onmiddellijk te verwijderen. De kosten die dit met zich meebrengt worden bij u in rekening gebracht.''

In Baarle-Nassau worden de borden geplaatst op de Sportlaan ter hoogte van Sportpark Boschoven, Sint Annaplein ter hoogte van het Gemeentehuis (zijde Alphenseweg ), Leliestraat ter hoogte van de Boschovenseweg. In Ulicoten in de Wilhelminastraat ter hoogte van de Bernardusstraat en in Castelre op de Schootsenhoek ter hoogte van nummer 2.