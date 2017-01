Automobilisten dinsdag overvallen door gladde wegen

ACHTMAAL / WOUW / DINTELOORD - Spekgladde wegen zorgden gisterochtend voor veel ongelukken op de weg, met name in Brabant en Zeeland. Ook in West-Brabant ging het op een aantal plaatsen, vermoedelijk door de gladheid, flink mis. Op de Dinteloordseweg in Steenbergen kwam een 48-jarige vrouw om het leven nadat ze met haar auto van een talud was gereden.

Op de Achtmaalseweg In Achtmaal raakte een jonge vrouw ernstig gewond nadat ze tegen een boom reed. Even later raakte even verderop, op de Nieuwmoerseweg in Achtmaal, een automobiliste met haar auto een slip. Ze belandde in een sloot naast de weg. Twee ambulances uit Nederland en een uit België rukten uit, evenals politie, traumahelikopter en brandweer. De vrouw werd behandeld in een van de ambulances. Ook op de Weg naar Wouw in Huijbergen vloog een auto uit de bocht. Hier leek geen sprake van letsel.

Strooien

Zodra gladheid dreigt staan gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat op scherp. Zij beslissen waar precies gestrooid wordt en laten zich daarbij adviseren door plaatselijke weerstations, waaronder die van het KNMI. Dat houdt samen met de ANWB in de gaten waar het glad is. ,,We hebben altijd zo’n 300 wegenwachters op pad, die precies weten hoe de situatie op de weg is”, vertelt Arnoud Broekhuis van de ANWB. ,,Zij tippen ons over wegen waar het glad is en dat geven wij weer door aan het KNMI. Dat is al van oudsher zo, want vroeger ging verkeersinformatie eigenlijk alleen over de weersomstandigheden, omdat er nog geen files waren.”

De gemeente Zundert, waaronder Achtmaal valt, had de strooiadviezen deze keer niet afgewacht. ,,Maandagavond zijn we om zeven uur al begonnen met strooien, terwijl de alarmering pas om tien uur kwam”, vertelt gemeentewoordvoerster Nicolette Bovenhorst. ,,Dinsdagochtend gaf de provincie geen strooialarm, maar zijn we zelf om zeven uur toch begonnen.” Of de wegen in Achtmaal waar de ongelukken dinsdagochtend gebeurden al gestrooid waren, kon de woordvoerster niet zeggen. Bovendien heeft het strooien van zout alleen zin als er voldoende verkeer op de weg is, zodat het zout zich goed kan mengen met sneeuw en ijs.

Schadeclaims

Een paar uur vorst, zoals gisteren het geval was, betekent 6 procent meer schadegevallen, zo blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars. Concreet betekent dat 300 extra auto-ongelukken en een extra schadepost voor verzekeraars van 400.000 euro. ,,En is de temperatuur de hele dag onder nul dan krijgen we gemiddeld vijfhonderd extra claims binnen’’, aldus woordvoerder voor het Verbond van Verzekeraars Rudi Buis, die aangeeft dat op dagen dat het sneeuwt nog meer schades worden geregistreerd. ,,Een laag van drie tot vijf centimeter levert 10 tot 20 procent meer schades op, en ligt er meer dan vijf centimeter dan kan het aantal schades met zelfs 50 procent toenemen.’’

Het feit dat steeds meer automobilisten winterbanden en andere technische hulpmiddelen zoals een ABS-systeem gebruiken, lijkt weinig invloed te hebben op het aantal ongelukken. Uit de Risicomonitor Verkeer 2016 die het Verbond van Verzekeraars vorig jaar publiceerde blijkt dat het aantal claims in 2015 met 6,5 procent is toegenomen, nadat het gedurende een aantal jaren juist afnam. Buis: ,,Het verkeer is veel complexer geworden doordat het drukker is en ook doordat er andere vervoermiddelen op de weg zijn verschenen, zoals e-bikes.

Daarnaast nemen er steeds meer ouderen deel aan het verkeer. Maar een van de belangrijkste oorzaken van ongevallen is het gebruik van de smartphone tijdens het rijden. En dan kun je nog zoveel technische snufjes in je auto hebben en prachtige winterbanden, als je intussen op Facebook zit te kijken, heb je daar niets aan.’’