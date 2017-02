article

BREDA - Een 33-jarige man uit Georgië heeft dinsdagavond op de Backer en Ruebweg in Breda een aanrijding veroorzaakt. De bestuurder bleek niet in het bezig te zijn van een rijbewijs en bovendien reed hij in een onverzekerde auto.

Automobilist zonder rijbewijs zorgt met onverzekerde auto voor aanrijding in Breda

