article

1.6821464

BREDA - Een automobilist is maandagavond een sloot in gereden. De inzittenden van de wagen konden zelf in veiligheid komen.

Automobilist Breda maakt stuurfout en rijdt sloot in (video)

BREDA - Een automobilist is maandagavond een sloot in gereden. De inzittenden van de wagen konden zelf in veiligheid komen.

http://www.bndestem.nl/regio/breda/automobilist-breda-maakt-stuurfout-en-rijdt-sloot-in-video-1.6821464

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6821694.1483997454!image/image-6821694.jpg

Breda