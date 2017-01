article

1.6845027

BREDA - In de Heuvelstraat in Breda is vrijdagavond een personenauto de gevel van Eurogordijn binnen gereden.

Auto rijdt bij Eurogordijn aan Heuvelstraat Breda naar binnen, bestuurder aangehouden

BREDA - In de Heuvelstraat in Breda is vrijdagavond een personenauto de gevel van Eurogordijn binnen gereden.

http://www.bndestem.nl/regio/breda/auto-rijdt-bij-eurogordijn-aan-heuvelstraat-breda-naar-binnen-bestuurder-aangehouden-1.6845027

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6845139.1484952131!image/image-6845139.jpg

112,auto,eurogordijn,Breda

Breda