BREDA - De Tunesische terrorist Anis Amri is na de bloedige aanslag in Berlijn mogelijk via Nederland naar Italië gereisd. Hij is daarbij mogelijk ook in Breda geweest. Dit meldt de Italiaanse krant La Repubblica woensdag.

'Anis Amri, verdachte aanslag Berlijn, was mogelijk in Breda'

