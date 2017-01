article

BREDA - Patiënten en bezoekers kunnen een wens achter laten in de wensboom van het Amphia Ziekenhuis in Breda. De wensboom is bedoeld voor kankerpatiënten die op deze manier iemand in het zonnetje willen zetten.

Amphia Ziekenhuis zoekt wensen

