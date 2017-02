Ambulances in Zundert ook in 2017 te laat

ZUNDERT Ook in 2017 komt een kwart van de ambulances in de gemeente Zundert te laat op de plaats van bestemming. Dat voorspelt Caspar van den Brandt van de Regionale Ambulancevoorzieningen Brabant Midden-West-Noord (RAV). Een eventuele extra ambulance zit er aan te komen. ,,Maar die zetten we in Breda in."

Wettelijk is bepaald dat ambulances binnen een kwartier na een oproep moeten arriveren. In Zundert was in 2016 gemiddeld 24,6 procent te laat. In de Zundertse dorpen Achtmaal en Wernhout kwam zelfs meer dan de helft van de ambulances niet op tijd.

De enige ambulance van Zundert staat in Rijsbergen. Die wordt niet alleen in Zundert ingezet, maar wordt ook opgeroepen om in Breda bijstand te leveren als alle ambulances daar bezet zijn.

Ook in Breda komen lang niet alle ziekenauto's op tijd. In totaal werd de tijdslimiet daar in 2016 in 3,9 procent van de gevallen overschreden. Dat valt binnen de landelijk gestelde norm. Van den Brandt: ,,Vijf procent mag te laat komen."

Maar dat betekent niet dat een extra ambulance harder in Zundert nodig is dan in Breda. Van den Brandt: ,,In absolute getallen waren we in Zundert 160 keer en in Breda 228 keer te laat." Let wel: dat zijn 228 mensen die wellicht in levensgevaar verkeerden.

De RAV heeft voor Midden- en West-Brabant 39 ambulances. Het is het landelijke RIVM dat heeft berekend waar die ziekenauto's zijn gestationeerd. In 2016 rukten de wagens 100.000 keer uit. Een aantal dat jaarlijks stijgt.

De zorgverzekeraars, die de RAV betalen, hebben lang de hand op de knip gehouden, maar hebben nu aangegeven dat uitbreiding kan. Dit jaar besteedt de RAV aan het recruteren en opleiden van nieuw personeel. Volgend jaar kan het aantal ziekenauto's uitbreiden. Dat gebeurt in Breda. Daar is de nood in absolute zin het hoogst. En, al zal de druk op Rijsbergen daardoor afnemen: ,,Voorlopig halen we vrees ik niet de toegestane overschrijdingslimiet van vijf procent in Zundert."