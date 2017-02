Ambulance en auto botsen in Breda: 3 gewonden

BREDA - Bij een ongeval op de kruising van de Heerbaan met de Claudius Prinsenlaan in Breda zijn maandagmiddag drie personen gewond geraakt. De bestuurster van de personenauto, een verpleegkundige en de patiënt die al in de ambulance lag raakte gewond bij de aanrijding.

De patiënt en de bestuurster van de personenauto zijn met andere ambulances naar het ziekenhuis gebracht.

Mogelijk heeft de bestuurder van de personenauto de ambulance over het hoofd gezien. Het is niet duidelijk wie er schuld had aan de aanrijding en of de ambulance, die bij de aanrijding was betrokken was, licht en geluidssignalen voerde.

Het ongeluk gebeurde rond 15.10 uur.