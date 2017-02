article

BREDA - Bij een ongeval op de kruising van de Heerbaan met de Claudius Prinsenlaan in Breda is maandagmiddag een persoon gewond geraakt. De gewonde zat in een personen auto die in botsing kwam met een ambulance. Mogelijk vervoerde de ambulance op dat moment ook een patiënt.

Ambulance betrokken bij ongeval Claudius Prinsenlaan Breda

