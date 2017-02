Fusie ABG-gemeenten: 'Het was een hectisch jaar'

BAARLE-NASSAU - De ambtelijke fusie tussen Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen levert in geld uitgedrukt nog amper iets op, maar er wordt wel al efficiënter gewerkt, zegt burgemeester Joerie Minses van Alphen-Chaam, voorzitter van de ABG-organisatie. ,,Ik verzet me tegen het beeld dat het allemaal niet goed loopt.''

Minses en ABG-directeur Gerard Vlekke hebben de gemeenteraden inmiddels ingelicht over de resultaten van het eerste jaar van de fusie. De ambitie was om in 2016 800.000 euro te verdienen aan bundeling van afdelingen. De opbrengst komt uit op 'slechts' 50.000 euro. Met name in Baarle-Nassau was er kritiek te horen. Minses: ,,De doelstelling was acht ton, die ambitie is niet bewaarheid. En dat is te laat in beeld gekomen. Dat is vervelend.''

Een extern bureau gaat nu onderzoeken hoe het zover heeft kunnen komen. Half maart moet er meer duidelijk zijn. De kosten van dat onderzoek zijn volgens Minses overigens beperkt: 5.000 euro. Wat beiden betreuren is dat ze de 'raden' niet snel genoeg hebben kunnen meenemen in de cijfers. Ook dat proces moet beter, vinden ze. Waarom de opbrengst achterblijft, Vlekke kijkt naar de aantrekkende economie, toename van telefoontjes van burgers, meer aanvragen voor een vergunning. De digitalisering, het centrale klantcontactcentrum, intensievere WMO-trajecten, meer uitkeringen, de dienstverlening, het zijn allemaal zaken die druk leggen op de ABG-organisatie.

Maar Minses is niet ontevreden, er wordt efficiënter gewerkt. Dat betaalt zich bijvoorbeeld uit bij openbare orde en veiligheid, oprollen van drugspanden en samenwerking bij de inzet van BOA's. ,,Dat hadden we als zelfstandige gemeente nooit zo kunnen doen.'' Minses: ,,Iedereen zet de schouders eronder. Dat levert resultaat op.'' De doelen zijn bijgesteld: in 2017 moet de ABG-organisatie 4,5 ton opbrengen. De fusie kost 2 miljoen euro. De 'drie' hebben 25 miljoen euro in een gezamenlijke begroting opgenomen. De ABG telt 330 medewerkers (275 fte). Het ziekteverzuim dat nu piekt met 9 procent moet, zegt Vlekke, met meer begeleiding en ondersteuning omlaag. De provincie volgt de ambtelijke fusie, die ook elders speelt in Brabant, op de voet.