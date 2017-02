article

ALPHEN - Een dronken jongeman (19) uit Alphen is in de nacht van zondag op maandag tijdens een achtervolging met hoge snelheid tegen een lantaarnpaal gereden. Hij is aangehouden. Ook de bijrijder werd opgepakt omdat hij agenten beledigde. Dat meldt de politie.

Achtervolging: dronken automobilist (19) klapt met hoge snelheid tegen lantaarnpaal in Alphen

