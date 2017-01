Agrarische leegstand baart Zundert zorgen

ZUNDERT - In de gemeente Zundert staan ongelofelijk veel agrarische bedrijven leeg. Qua oppervlakte is de leegstand zelfs het grootst in heel de provincie Noord-Brabant. Dat baart het gemeentebestuur veel zorgen. Vandaar dat het college in 2017 op zoek gaat naar oplossingen.

Het was burgemeester Leny Poppe- de Looff die het onderwerp kort aanstipte tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Zundert. Traditiegetrouw vond die de eerste vrijdagavond na de jaarwisseling plaats in het gemeentehuis. Tussen de informele zoenen, glaasjes wijn, handdrukken en kaasstengels door, was er even de wat plechtiger nieuwjaarsrede van de burgemeester.

Zij had het onder meer over de veiligheid, over de jaarwisseling die, op wat vernielingen na, rustig was verlopen. Gelukkig maar, meende ze en stipte het geweld aan waarmee elders in het land hulpverleners en agenten te maken hadden gehad. ,,Niet te tolereren", vond Poppe-de Looff.

Eigen identiteit

Ook verwees ze naar de onrustige tijd waarin de wereld terecht is gekomen, waarin een toenemend aantal mensen hunkert naar een er- en herkenning van de eigen identiteit. Ook in de regio.

In Zundert, zo vertelde ze: ,,Gaan we heel concreet op zoek naar wie wij eigenlijk zijn. En hoe we ons nog beter kunnen profileren." Om daar achter te komen start in 2017 een onderzoek waarbij nauw wordt samengewerkt met het bedrijfsleven en het Platform Recreatie en Toerisme. Het moet leiden tot een strategie die Zundert steviger op de kaart zet en die meer bezoekers lokt.

Samenwerking, veiligheid het zijn belangrijke onderwerpen waar Zundert op inzet in 2017. En dus op de agrarische leegstand. ,,Want dat willen we niet. Leegstand leidt tot ongewenste zaken als vandalisme."

Natuurlijk sloot Poppe-de Looff af met een toost op een goed jaar voor alle inwoners van Zundert. Waarna Cees Boeren achter de keyboard schoof en het informele samenzijn hervatte.