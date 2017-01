Afgelast bokstoernooi van Satudarah-lid verhuist naar Breda: ‘Blij met deze topfinale’

BREDA - De finale van de Zuid-Nederlandse Kampioenschappen boksen die de gemeente Den Bosch verbood te houden in Nuland, heeft op de valreep een nieuwe locatie gekregen. Volgens Wim Dieckmann van boksvereniging Bredase Ring heeft de gemeente hem zojuist een vergunning voor de finale verstrekt. “We zijn hartstikke blij dat deze topfinale bij ons gespeeld mag worden”, meldt de voorzitter aan deze krant.

In eerste instantie zou de finale gehouden worden in hotel Nuland. Dat zag de gemeente niet zitten, omdat een van de organisatoren een vooraanstaande positie heeft met de omstreden motorclub Satudarah.

Deze motorclub wordt vaak in verband gebracht met georganiseerde criminaliteit. De gemeente Den Bosch geeft aan 'niet faciliterend' te willen zijn naar deze club.

Halsoverkop

Door de annulering moesten de organisatoren halsoverkop op zoek naar een nieuwe locatie. Die werd op het laatste moment gevonden in de boksschool De Bredase Ring. “Het is inderdaad kortdag, dus het is flink aanpoten om alles op tijd af te krijgen”, meldt Dieckmann. “Maar we zijn echt hartstikke blij dat we dit toernooi bij ons kunnen huisvesten. Er doen veel topboksers mee.”

Op het affiche prijken de namen van topboksers als Gradus Kraus en Brian Vossen. Als slotstuk staat een 'spectaculaire profpartij' op het programma met Henri van Opstal. "We zijn supertrots dat deze grote namen bij ons morgen te zien zijn", aldus Dieckmann, die ongeveer 300 bezoekers verwacht.

'Nu aan het uitprinten'

Een woordvoerder van de gemeente Breda kon vrijdagochtend niet vertellen of er daadwerkelijk een vergunning is verleend. "Maar ik ben de vergunning nu toevallig aan het uitprinten", zegt Dieckmann trots aan de telefoon.