Administratief medewerkster uit Breda moet gejatte geld terugbetalen

BREDA - De 49-jariger A. de W. uit Breda moet ruim 51.000 euro terugbetalen. Dat is het bedrag dat ze van haar voormalige werkgever heeft gestolen, aldus de rechtbank in Breda, die daarom ook 180 uur werkstraf en een maand voorwaardelijk cel oplegde.

Bijna 200.000 euro hoeft ze daardoor niet terug te betalen. Haar baas had dat wel gevorderd, maar omdat de boekhouding bij het bedrijf zo'n zootje was, kon dat niet uit de boeken worden opgemaakt.

De vrouw had ook ontkend zo veel te hebben gestolen, alleen die halve ton had ze toegegeven. Er is ook nooit uit haar uitgavenpatroon gebleken dat ze over zo'n enorm bedrag beschikte. De straf is conform de eis van de officier van justitie.