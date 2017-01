AB InBev verhoogt bierprijs na 'onvolledige calculatie' met ruim 3,5 procent

BREDA - "Knullig en beneden niveau voor een zo grote onderneming als InBev." Aldus reageert voorzitter Rini Boertjes van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in de regio Midden- en West-Brabant op de sterkere prijsverhoging die de brouwer voor dit jaar heeft aangekondigd.

Boertjes: "Ik word hier niet blij van, zeker als ik de argumentatie hoor."

De jaarlijkse prijsverhoging van de bierprijzen leek voor ondernemers met een AB InBev-contract ‘gunstig’ uit te pakken. De bierbrouwer kondigde in een brief op 6 december 2016 aan dat de prijzen licht zouden stijgen. Een prijsverhoging tussen de 0,7 en 1 procent.

Correctie

Een maand later komt de brouwer terug op de eerdere prijsverhoging. Geen lichte stijging van nauwelijks 1 procent, maar een ruime stijging van 3,5 procent krijgen ondernemers voor hun kiezen, zo valt ook te lezen op de website van MissetHoreca.

‘Ambitieuze plannen’

‘Tot onze grote spijt hebben wij moeten concluderen dat een onvolledige calculatie ten grondslag lag aan de prijsaanpassing die we eerder aan u gecommuniceerd hebben’, begint het schrijven van InBev. Volgens InBev moeten de prijswijzigingen die eerder gecommuniceerd zijn, gecorrigeerd worden vanwege ‘ambitieuze plannen om samen met u, groei te realiseren op de Nederlandse markt.’

Boertjes, afdelingsvoorzitter van KHN en eigenaar van Camping Bovensluis in Willemstad: "InBev is een wereldspeler. Van een klein bedrijfje kun je misschien nog verwachten dat ze zich misrekenen, maar toch niet van een bedrijf als InBev?"

Gepakt

Hij vindt dat de ondernemers die een contract hebben 'met de rug tegen de muur gezet' en 'gepakt' worden door de brouwerij. "Dit verhoogt de kosten voor de ondernemer en ook de consument zal het merken. Het zal per bedrijf verschillen, maar er zullen zeker ondernemers zijn die de prijsverhoging doorberekenen aan de klanten. En dan komt er weer een procentje bovenop. Nee, ik ben hier niet blij mee en dat zal ik ook laten weten in mijn contacten met KHN, landelijk, in Woerden."

Bizar

Ook Peter Werther, interim-voorzitter van KHN afdeling Breda is niet blij en dat is een understatement. "Wanneer gaan die drankenleveranciers als InBev en Heineken eens rekening houden met de ondernemers? We kunnen dit namelijk niet doorberekenen aan onze consumenten. Die zien je aankomen. Heineken verhoogde de prijzen in september en nu weer. Met een belachelijke begeleidende brief dat het maar om enkele centen per glas ging. Nou, als het dan om zo'n klein bedrag gaat, verhoog de prijzen dan niét. En de argumentatie van InBev is natuurlijk te bizar voor woorden. De service van de drankenleveranciers gaat omlaag en de prijzen blijven maar stijgen. Zo jagen ze de consument naar de supermarkten. Is dat dan wat ze willen?

Werther hoopt dat het aantal kleinere brouwerijen zal blijven groeien. "Dan krijgen we alternatieven om naar uit te wijken. Maar ja, veel ondernemers zijn met handen en voeten aan de brouwerij gebonden."

De krant Het Laatste Nieuws meldde eind vorig jaar dat de Belgische AB InBev-families De Mévius en De Spoelberch zichzelf hadden getrakteerd op een mooi 'eindejaarsgeschenk'. Over het boekjaar 2015-2017 keerden ze zichzelf via de holding Rayvax een superdividend van 193 miljoen euro uit. De week ervoor haalden de aandeelhouders al 186,4 miljoen euro eigen vermogen uit die vennootschap.

Dat gebeurde door de aankoop van 11,4 miljoen eigen aandelen.

In een reactie laat Kim Vogten van InBev weten dat 'onze horecaklanten heel belangrijke partners voor ons zijn.' "Juist om onze klanten de mogelijkheid te geven in te spelen op trends in de biermarkt is het noodzakelijk om te kunnen investeren in onder andere innovatie", luidt de officiële reactie. "Middels tal van initiatieven en innovaties in 2017 zullen we de horeca ondersteunen om in te spelen op de trends in de biermarkt en daardoor groei te realiseren."