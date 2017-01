Zuiderburen: Antwerpen snakt naar frisse lucht

Wie plannen heeft Antwerpen te bezoeken, zou het beste in zijn autopapieren duiken. Over een paar weken kan een bezoekje aan het hart van de stad een flinke boete opleveren.

Antwerpen voert vanaf 1 februari de Lage Emissie Zone (LEZ) in. Het centrum van de stad wordt verboden terrein voor de meest vervuilende auto's. Borden markeren de grens van het twintig vierkante kilometer grote gebied en slimme camera's lezen nummerborden. Wie met een oude diesel nog de zone binnenrijdt krijgt aanvankelijk nog een waarschuwing. Maar vanaf maart laat 't Stad niet meer met de voeten spelen en worden er stevige boetes uitgedeeld. Te beginnen met 125 euro per overtreding. Naarmate de regels later strenger worden, gaan ook de boetes omhoog. Op den duur oplopend naar 350 euro.

Voor de ruim twintigduizend inwoners van de Lage Emissie Zone zelf wordt geen uitzondering gemaakt. Ook zij moeten aan de strengere regels voldoen. Antwerpenaren met een oude diesel moeten een minder vervuilende auto kopen.

Nieuwe auto of roetfilter

De VAB (de Belgische ANWB) is ongelukkig met de maatregel en stelt dat er ruim vijftienduizend Antwerpenaren straks hun eigen stad niet in kunnen. Volgens Nabilla Ait Daoud, schepen van Leefmilieu, gaat het eerder om 7.500 wagens. Daarnaast kunnen er volgens haar auto's best blijven rijden, mits deze voorzien worden van een roetfilter. De stad Antwerpen komt hierin de autobezitters tegemoet met een subsidie van maximaal 600 euro.

Het doel van de Lage Emissie Zone is het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad. Antwerpen baseert zich op studies uit 2008 waarin wordt becijferd dat met het instellen van de LEZ de uitstoot van fijnstof in het stadscentrum met 41 procent en de roetdeeltjes met 69 procent zal verminderen.

Effecten

De VAB wijst er met cijfers van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) op dat het fijnstof grotendeels afkomstig is van het verkeer op de Ring. Het deels overkappen of het terugbrengen van de maximumsnelheid op die weg zou veel meer effect hebben dan het uitsluiten van vervuilende auto's.

Wie gelijk heeft zal de toekomst uitwijzen. Op vier punten in de stad zal gemeten worden wat het effect van de LEZ daadwerkelijk zal zijn.