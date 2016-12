article

BREDA - Móói, práchtig, fantástisch! De jubel op social media over het winterse weer van de voorbije dagen was niet van de lucht. We vínden het niet alleen prachtig, we willen het ook zo graag vastleggen. En die geluksmomentjes met iedereen delen: ‘Je hart gaat even open’. Bekijk de ingezonden foto's in het fotoalbum onder dit artikel.

Winterweer zorgt voor prachtige plaatjes (oproep)

