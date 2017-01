Wilde achtervolging over A27, A58 en A16: Roemenen opgepakt in België

BREDA/HAZELDONK - De politie heeft woensdag na een wilde achtervolging twee Roemenen aan kunnen houden in België. Tijdens de dolle rit dreigden ze de auto van een politieman in burger te rammen. De politie vermoedt dat de twee probeerden om nietsvermoedende automobilisten op te lichten.

De achtervolging vond tussen tien voor half vijf en tien voor zes plaats tussen Breda en de Belgische grens en voerde over de A27, de A58 en de A16 in zuidelijke richting. De zaak kwam aan het rollen toen een een politieagent vanaf zijn werkplek in Breda naar huis reed. Toen hij de A27 opdraaide sprong er plotseling een man voor zijn auto. De agent kon de man maar net ontwijken. Die man hoorde bij een Volkswagen Passat met een Engels kenteken die op de vluchtstrook stond.

Nepartikelen

De agent wist dat er Oost-Europese bendes zijn die op deze manier auto’s tot stoppen dwingen en dan om geld vragen voor een noodgeval. Veel mensen geven op die manier geld en krijgen dan nepartikelen als onderpand. Omdat hij de zaak niet vertrouwde stopte de agent een stuk verderop en belde de meldkamer met het verzoek om een surveillanceauto naar de situatie te laten kijken. Hij hield ondertussen zelf de Engelse auto in de gaten.

Achtervolgen

Hij zag dat er nog enkele pogingen gedaan werden om andere passerende voertuigen te laten stoppen. Nog voordat er een politieauto in de buurt was reed de Volkswagen weg. De auto reed langs de agent en die zag dat er twee mannen in zaten. Hij besloot, terwijl hij contact had met de meldkamer, de auto rustig te achtervolgen. Op de splitsing van de A27 met de A58 stopte de auto weer langs de weg. De politieagent stopte er achter.

Vluchtstrook

Een van de inzittenden sprak de agent in burger aan. Hij vroeg om hulp in verband met een probleem wat hij zou hebben. Toen de agent aangaf dat hij niet uit zou stappen maar wel via de telefoon hulp wilde laten komen reed de Volkswagen weer weg. De auto reed vervolgens met hoge snelheid in zuidelijke richting, achtervolgd door de agent. Een file werd met diezelfde hoge snelheid rechts over de vluchtstrook ingehaald.

Stuurbeweging

De agent probeerde, door naast de auto te gaan rijden,te verhinderen dat de rit richting België zou gaan. De agent liet via het portierraam zijn politielegitimatie zien. Als antwoord hierop maakte de man een stuurbeweging waardoor er bijna een ernstige aanrijding ontstond. Door hard remmen en weg te sturen lukte het de agent ternauwernood om de auto te ontwijken. Die stopte nog op de vluchtstrook en de agent probeerde de mannen uit de auto te halen. Dat lukte niet.

Rookpluim

Hierna ging het met hoge snelheid toch richting België. Plotseling kwam er een zwarte rookpluim uit de uitlaat van de Volkswagen. De motor was vermoedelijk kapot want de bestuurder verminderde ook snelheid. De auto reed met zijn laatste krachten de grens over en stopte daar. De inzittenden dachten vermoedelijk dat ze daar veilig waren. Maar volgens internationale afspraken mogen Nederlandse agenten ook in België optreden.

Getuigen

Binnen korte tijd waren en Nederlandse en Belgische agenten bij de auto. De twee inzittenden, Roemenen van 23 en 26, zijn aangehouden. Ze werden in België voor enkele zaken gezocht. De Nederlandse politie gaat een dossier opmaken tegen de bestuurder. Om die reden worden getuigen gezocht.