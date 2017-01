West-Brabantse week: Vuurwerkbom, West-Brabant moordregio af

ETTEN-LEUR - BN DeStem blikt terug op de week en zet een aantal belangrijke verhalen op een rijtje. Wat gebeurde er allemaal deze week?

Vuurwerkbom

Vrijdagochtend werd de Etten-Leurse Annemieke Jacobs wel erg vroeg gewekt. En op een onplezierige manier. Rond 05.15 uur werd ze samen met haar twee kinderen gewekt door de enorme klap die later een vuurwerkbom bleek te zijn. De hele ruit van de voordeur was weg en de binnendeuren liggen uit hun sponningen. "Ik had me mijn verjaardag heel anders voorgesteld’’, zegt de moeder, zichtbaar aangeslagen.

Verdachte aanslag Berlijn zou mogelijk via Breda zijn gereisd

De Italiaanse krant La Repubblica wist woensdag te melden dat Anis Amri, de verdachte van de aanslag in Berlijn, mogelijk via Breda naar Milaan (waar hij gedood werd) was gereisd. Dat werd beweerd aan de hand van een simkaart die in zijn tas was gevonden. Die kaarten werden alleen in Breda, Nijmegen en Zwolle uitgedeeld. Het bleek uiteindelijk dat om Nijmegen ging. Amri is gezien op camerabeelden gemaakt bij station Nijmegen.

Naakt lichaam langs A17

Dan was daar de schrik van menig automobilist op de A17, zondag. Hulpdiensten kregen diverse meldingen van mensen dat er een naakt lichaam lag langs de A17 bij Klundert. Het bleek om een opblaaspop te gaan, gevuld met kranten. "Van een afstand leek het net echt", aldus de politie.

Tesla

Frank van Hoesel uit Breda is dinsdag aan een ongeluk ontsnapt. Hij was samen met zijn echtgenote en drie kinderen op weg naar huis toen voor hun ogen een ongeluk gebeurde op de A2. Het was aan zijn auto te danken dat er op tijd geremd is. De radar van het voertuig zag het ongeluk en bracht het voertuig in een vloek en een zucht tot stilstand. Dat is ook op het filmpje te zien dat op internet is gedeeld. "Normaal waarschuwt de Autopilot, zoals het systeem heet", zegt Van Hoesel. "Maar deze keer greep het systeem meteen in, toen ze zag dat er een auto voor ons stilstond." Het automerk levert de Autopilot tegenwoordig standaard op elke nieuwe auto.

Moordprovincie

West-Brabant is moordregio af, zo bleek dinsdag. Vorig jaar stond het gebied met vijftien moorden aan de landelijke top. Nu zijn het er zes. Recherchechef Rienk de Groot van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant is blij dat er in zijn werkgebied minder doden door geweld vallen te betreuren, negen in totaal dit jaar ,,Maar minder moorden betekent niet dat er plotseling minder misdaad is’’, waarschuwt hij.

Steeds meer doden lokale wegen

Er gebeuren steeds meer dodelijke ongelukken op lokale wegen in West-Brabant. Vorig jaar vielen er vijftien verkeersdoden op wegen waar gemeenten verantwoordelijk zijn voor de veiligheid. Vijf meer dan het jaar ervoor. Die stijging is opmerkelijk, want de jaren daarvoor was er juist sprake van een dalende trend. Meer dan de helft van de dodelijke ongelukken in West-Brabant gebeurde op gemeentewegen.