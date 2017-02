West-Brabant laatste tijd vaak eindpunt van verstopte illegalen in vrachtwagens (overzicht)

WEST-BRABANT - Vorige week werden bij grensovergang Hazeldonk 9 vluchtelingen aangetroffen in een vrachtwagen. Dat was al het zesde geval in korte tijd dat er vreemdelingen werden aangetroffen in West-Brabant en de directe omgeving. Velen van hen denken onderweg te zijn naar Engeland, maar hun avontuur strandt vroegtijdig. Een overzicht.

Verstekelingen aangetroffen in vrachtwagen op A27 bij Oosterhout

Op de parkeerplaats van tankstation Kalix Berna langs de A27 bij Oosterhout werden op 11 januari vier verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald. Het viertal (twee Iraniërs en twee Irakezen) zat verstopt tussen de toetjes in de laadbak.

Later bleek dat de vreemdelingen in Frankrijk stiekem in de vrachtwagen waren geklommen, in de veronderstelling dat de chauffeur Engeland als eindbestemming had.

Irakezen tussen de mosselen op A58 bij Rilland

Op 11 januari werden op de A58 bij Rilland zeven Irakezen aangetroffen in een koelwagen met mosselen. De chauffeur hoorde geklop uit zijn oplegger en sloeg alarm. De Irakezen hadden het koud, maar verkeerden in goede gezondheid. Zij verklaarden dat ze in België in de verkeerde vrachtwagen te zijn gestapt, namelijk die naar Zeeland in plaats van naar Engeland.

Vijf illegalen gevonden in vrachtwagen in Bergen op Zoom

Bij een bedrijf op industrieterrein Noordland in Bergen op Zoom werden op 24 januari vijf illegale vreemdelingen aangetroffen. Ze werden ontdekt tijdens het lossen van een vrachtwagen met kunstofkorrels. Het vijftal (afkomstig uit Eritrea en Soedan), gaf aan dat ze naar Engeland wilden. Vermoedelijk klommen ze in Brussel in de vrachtwagen.

Zes Irakezen bevrijd uit koelwagen bij Meer, vlak over de grens

Net over de grens in Meer werden op 4 februari zes illegale Irakezen bevrijd uit een koelwagen. De vrachtwagen was onderweg naar Nederland. De slachtoffers belden zelf de hulpdiensten. Eén persoon moest worden overgebracht naar het ziekenhuis.

13 koerden aangetroffen in vrachtwagen op A27 bij Hank

6 februari werden op de A27 bij Hank maar liefst 13 Koerden in een vrachtwagen aangetroffen. Het ging daarbij om twee gezinnen. De twee Spaanse chauffeurs van de vrachtwagen werden aangehouden. Na verhoor werden ze weer vrijgelaten.

9 vluchtelingen tussen het groente en fruit bij Hazeldonk

In een Spaanse vrachtwagen werden op 9 februari negen vluchtelingen aangetroffen bij grensovergang Hazeldonk. Ze zaten verstopt tussen het groente en fruit in een Spaanse vrachtwagen. De chauffeur werd aangehouden.

De vreemdelingen (6 Vietnamezen en 3 Irakezen) belden zelf de hulpdiensten omdat ze het koud hadden gekregen. Vermoedelijk zijn ze het slachtoffer geworden van mensensmokkelaars. Waarschijnlijk betaalden ze veel geld voor de overtocht naar Engeland, maar de vrachtwagen zou in Nederland gelost worden.