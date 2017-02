Weer meer last van verwarden in West-Brabant

ETTEN-LEUR - De politie Zeeland-West-Brabant kreeg in 2016 weer meer meldingen binnen over verwarde mensen. Kwamen in 2015 nog 5.400 meldingen binnen, in 2016 waren dat er 5.993, een toename van 11 procent. Landelijk was er een nóg forsere toename, van 14 procent.

De forse toename zorgt voor knelpunten bij de politie. Die trok vorig jaar aan de bel, omdat ze te veel tijd kwijt is met de opvang van ernstig verwarden. Een taak die niet bij de politie thuishoort, als die personen geen strafbare feiten hebben gepleegd.

Per april gaat de GGZ dan ook voor heel West-Brabant de opvang van verwarden verzorgen. Vanaf dan worden ze met een ambulance opgehaald en vervoerd naar een speciale opvanglocatie, waar een crisisteam beoordeelt welke zorg nodig is. In de regio Breda gaat dat gebeuren bij GGZ Breburg aan de Bredase Muiderslotlaan. In westelijk West-Brabant komen de verwarden terecht bij GGZ WNB op het terrein van Vrederust in Halsteren.

De politie is niet helemaal uit beeld ,,Als een verwarde persoon wordt aangehouden omdat er sprake is van een strafbaar feit, neemt de politie de arrestant mee naar het bureau’’, aldus politiewoordvoerder Enny de Wit. Of dan alsnog een ambulance wordt gebeld die de arrestant naar de crisisopvang brengt is volgens De Wit ‘een kwestie van maatwerk’.

Een psycholance - een speciale ambulance­­ voor verwarden - bleek in West-Brabant financieel niet haalbaar. Overleg tussen politie, gemeenten­­ en gezondheidszorg in de regio leidde tot de GGZ-oplossing.

De overlast door verwarden, en daarmee het aantal meldingen bij de politie, is de laatste jaren fors toegenomen. In 2012 werd de politie in deze regio nog maar 3.663 keer gebeld. In vier jaar is dat aantal met circa 64 procent gestegen.